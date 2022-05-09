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الرياضة

مباراة لبلدية العيون ببروكسيل تفضح بوليساريو

منذ 9 دقائق
تحولت مشاركة بلدية العيون للكرة النسوية في مباراة إعدادية أمام فريق مولونبيك ببروكسيل، إلى صراع بين تيار حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي بالعيون، وبعض المعارضين له، ضمنهم بعض مناصري جبهة البوليساريو، بعد ترويج خبر “حريك” ثلاث لاعبات من الفريق ببروكسيل. وعلمت “الصباح”، أن معارضي ولد الرشيد في العيون ومناصرينأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق
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