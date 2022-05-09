الرياضة
إناث الجيش في تصفيات عصبة الأبطال
اتحاد شمال إفريقيا قرر تنظيمها بأكادير في غشت قرر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم تنظيم الدورة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية، بأكادير خلال الفترة الممتدة بين 15 و25 غشت المقبل، بعد أن سبق إجراء النسخة الماضية بالسعيدية وبركان. وعلمت “الصباح” أن التصفيات الخاصةأكمل القراءة »
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