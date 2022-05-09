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الصباح الفني

كمال والصداقة المغربية الفرنسية

منذ 11 دقيقة
  أكد الفنان عصام كمال أنه بصدد التحضير لتظاهرة فنية تأتي في إطار التأكيد على الصداقة المغربية الفرنسية، والتي سيتم تنظيمها يوم ثالث عشر ماي الجاري. ونشر الفنان كمال صورة له على حسابه الرسمي على “إنستغرام” أمام برج “إيفيل”، معلقا عليها بقوله “استمتعنا كثيرا بالتحضير لتظاهرة “كازا باريس” للصداقة الفرنسيةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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