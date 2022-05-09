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مهرجان الطفل بالرباط
تحتضن الرباط فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الطفل، الذي ينظمه مجلس مقاطعة حسان احتفالا بالذكرى 19 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، من عشرين ماي الجاري إلى ثامن وعشرين منه. ويتخلل المهرجان المنظم تحت شعار “مستقبل إفريقيا في الاعتناء بالطفولة”، برمجة خصبة ومتنوعة، تضم كرنفالا يجوب أهم شوارعأكمل القراءة »
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