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الرياضة

ليل يتابع ستة لاعبين من الفتح والرجاء

منذ 8 دقائق
مبعوث النادي أعجب بمذكور والهتيمي والمودن وبنجديدة بعث ليل الفرنسي منقبا لتتبع بعض لاعبي الفتح الرياضي، خلال مباريات البطولة الوطنية، لإعداد تقارير عنهم، قصد التعاقد معهم في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعلمت “الصباح”، أن منقب ليل الفرنسي قضى أياما بالمغرب، التقى فيها بعدد من مسؤولي الفريق الرباطي، قبل أن يتابعأكمل القراءة »


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