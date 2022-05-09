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الصباح الفني

زلاغ وعيد ميلاد توأمها

منذ 8 دقائق
اختارت الفنانة حسناء زلاغ أن تحتفل بعيد ميلاد توأمها من خلال نشر صورة لها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” تعكس فرحتها باستقبال توأمها تسنيم وسليمان. وعلقت الفنانة زلاغ على الصورة قائلة “إنها عطايا الله الحمد لله توأمي تسنيم وسليمان بين الأمس القريب واليوم بعد مرور سبع سنوات”. ومن جهة أخرى،أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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