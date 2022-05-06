وطنية
الأغلبية تقاطع أشغال دورة الفقيه بنصالح
قاطع مستشارو جماعة الفقيه بنصالح، المشكلين للأغلبية المطلقة، أشغال الدورة العادية لماي الجاري، بعد تدارس الأوضاع التي آلت إليها المدينة. وأرجع المقاطعون أسباب امتناعهم عن حضور أشغال الدورة إلى «الارتجالية في تدبير شؤون الجماعة، والتخبط في الاختصاصات داخل المكتب المسير»، إضافة إلى عدم تضمين جدول الأعمال «المشاكل الجدية التي يجبأكمل القراءة »
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