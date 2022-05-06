اذاعة وتلفزيون
أنجح مسلسل للجريمة في “نتفليكس”
صُنف مسلسل “Mindhunter” ضمن أقوى “مسلسلات الجريمة”، التي تعرض على منصة “نتفليكس”، وهو مسلسل تلفزيوني أمريكي للجريمة، والدراما، والإثارة، تم إنتاجه في 2017، من تأليف المؤلف “جو بينهال”، وصدر في موسمين اثنين. وتقوم أحداث المسلسل على البحث عن الجرائم ومرتكبيها من خلال الخوض في سيكولوجية القاتل، والدوافع النفسية التي تدفعهأكمل القراءة »
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