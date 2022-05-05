ربورتاج
الحاجب تستعيد جمالها المفقود
تساير ركب التنمية بهدوء وتنافس لتتحول إلى وجهة سياحية مميزة ينتابك الشوق ويسكنك وأنت تلج مدينة الحاجب زائرا، ويصعب عليك نسيان جمالها الذي استقر داخل خيالك ولن تمحوه الأيام مهما طالت. هي المدينة الحلم التي طالما بحث عنها كل عاشق للسكينة والطمأنينة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة زاوجت بينأكمل القراءة »
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