fbpx
وطنية

سوء‭ ‬التدبير‭ ‬يطيح‭ ‬بمديري‭ ‬مطارات

منذ 6 دقائق
أطاح‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للمطارات‭ ‬بثلاثة‭ ‬مديرين‭ ‬دبروا‭ ‬مطارات‭ ‬طنجة‭ ‬وأكادير‭ ‬وفاس،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التدبير،‭ ‬وعدم‭ ‬مواكبة‭ ‬مستجدات‭ ‬العمل،‭ ‬وقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مسؤولين‭ ‬جدد،‭ ‬لمنح‭ ‬دينامية‭ ‬كبرى‭ ‬لهذه‭ ‬المطارات‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬مأمورية‭ ‬عودة‭ ‬مغاربة‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ “‬مرحبا‭” ‬والسياح‭ ‬الأجانب،‭ ‬لزيارة‭ ‬مدن‭ ‬لها‭ ‬قيمة‭ ‬تاريخية،‭ ‬وتستحق‭ ‬عملا‭ ‬جبارا‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬المطارات‭.‬أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة