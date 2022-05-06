وطنية
سوء التدبير يطيح بمديري مطارات
أطاح المكتب الوطني للمطارات بثلاثة مديرين دبروا مطارات طنجة وأكادير وفاس، بسبب سوء التدبير، وعدم مواكبة مستجدات العمل، وقرر تعيين مسؤولين جدد، لمنح دينامية كبرى لهذه المطارات التي تسهل مأمورية عودة مغاربة العالم، في إطار برنامج “مرحبا” والسياح الأجانب، لزيارة مدن لها قيمة تاريخية، وتستحق عملا جبارا في تدبير المطارات.أكمل القراءة »
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