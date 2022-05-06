اذاعة وتلفزيون
طاليس وهدية العيد
اختار الفكاهي عبد العالي لمهر الملقب ب”طاليس” أن تكون هديته إلى جمهوره بمناسبة عيد الفطر طرح الإعلان الترويجي لأحدث أفلامه السينمائية بعنوان “الإخوان”. وقال طاليس في رسالة على حسابه الرسمي على “إنستغرام” وجهها إلى جمهوره “أيها الجمهور العزيز إليكم هدية العيد الإعلان والبرومو التشويقي للحلم السينمائي “الإخوان”، أول فيلم سينمائي ليأكمل القراءة »
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