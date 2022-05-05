الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “قرأت يوما أن راحة القلب في العمل، وأن السعادة هي أن تكون مشغولا إلى حد أن لا تنتبه معه أنك تعيس”. أحرار كتبت الممثلة لطيفة أحرار على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الوقت الذي تحب أن تضيعه لا يضيع”. زعواطي كتبتأكمل القراءة »
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