fbpx
حوادث

انطلاق فرقة محاربة العصابات بالناظور

منذ 3 دقائق
ملفات مهمة شرعت في البحث فيها لتعزيز وتطوير العمل الأمني قال مصدر ل “الصباح” إن فرقة مكافحة المخدرات التي أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبه التراب الوطني، قرارا بإحداثها قبل أيام قليلة تحت اسم “B .A .G ” باشرت عملها منذ أسبوعين تقريبا بتراب أمن منطقة الناظورأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة