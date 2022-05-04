حوادث
انطلاق فرقة محاربة العصابات بالناظور
ملفات مهمة شرعت في البحث فيها لتعزيز وتطوير العمل الأمني قال مصدر ل “الصباح” إن فرقة مكافحة المخدرات التي أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبه التراب الوطني، قرارا بإحداثها قبل أيام قليلة تحت اسم “B .A .G ” باشرت عملها منذ أسبوعين تقريبا بتراب أمن منطقة الناظورأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا