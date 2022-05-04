الأولى
مخابرات الجزائر تغرق المخيمات بالأفارقة
ثلث السكان من جنسية جزائرية و34 في المائة يحملون الوثائق الإسبانية بقلم: الفاضل الرقيبي تعيش مخيمات الصحراويين بتندوف الجزائرية حالة من الارتباك والتخبط، التي تسببت فيها السياسات الأمنية للمخابرات الجزائرية وعصابة الرابوني، بمساندة حرس الحدود الجزائري، بعدما استشعروا خطر هروب سكان المخيمات، أو على الأقل تناقص أعداد المقيمين بها، الذينأكمل القراءة »
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