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تحت الدف

منذ 4 دقائق
بينما ارتفع منسوب الحديث داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد شهور على تعيين بنموسى على رأسها، حول قرب حدوث “زلزال” على مستوى المناصب المركزية والجهوية والإقليمية، “نجح” لوبي مناهضة التغيير في تأجيل كل شيء إلى زمن غير معلوم. وكانت أنظار أسرة التعليم تتجه إلى الرجل الثاني في الوزارةأكمل القراءة »


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