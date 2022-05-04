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الاختلاس يلاحق رئيس فريق برلماني
أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، على غرفة الجنايات الابتدائية، رئيسا سابقا لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفقة عشرة مقاولين ومهندس ومنتخبين وموظفين، للبت في جرائم نسبها إليهم. ويواجه رئيس الفريق الذي كان يترأس في وقت سابق بلدية الفنيدق، رفقة الرئيس الذي تولىأكمل القراءة »
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