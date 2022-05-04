الأولى
الداخلية تطوق السيادة على الأرض
ضربت الحكومة طوق شروط إجرائية لضمان سيادة الدولة على الأراضي في مواجهة شبح اختراق المجال القروي بذريعة الاستثمار، إذ فرضت حصول الأجانب على شهادة عدم الصبغة الفلاحية، حال طلب اقتناء عقارات واقعة خارج المجال الحضري. ونبهت دورية مشتركة بين لفتيت وصديقي والمنصوري، وجهت إلى الولاة ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديريأكمل القراءة »
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