حوادث
محاكمة المتورطين بحيازة سواطير
أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير خمسة متهمين من بينهم ثلاثة طلبة جامعيين، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأكادير، في حالة تلبس واعتقال. وقررت إحالتهم على الجلسة، الجمعة الماضي، من أجل حيازة السلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام و لسلامة الأشخاص و الأموال بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين، والمشاركة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا