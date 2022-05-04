الأولى
رؤساء يغتنون بسندات الطلب
يعدمون الصفقات العمومية تجنبا للمحاسبة ولجنة افتحاص تفضحهم كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، المرشح أن يقودها مسؤول بارز في المجلس الأعلى للحسابات في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، عن تورط رؤساء جماعات جدد، في ارتكابهم لخروقات مالية وإدارية وتسييرية. وخلصت تحقيقات أنجزتها المفتشية نفسها، رفض رؤساءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا