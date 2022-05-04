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رؤساء يغتنون بسندات الطلب

منذ 6 دقائق
يعدمون الصفقات العمومية تجنبا للمحاسبة ولجنة افتحاص تفضحهم كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، المرشح أن يقودها مسؤول بارز في المجلس الأعلى للحسابات في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، عن تورط رؤساء جماعات جدد، في ارتكابهم لخروقات مالية وإدارية وتسييرية. وخلصت تحقيقات أنجزتها المفتشية نفسها، رفض رؤساءأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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