الرياضة
طائرة اليوسفية إلى “بلاي أوف”
ستة فرق تتنافس في مكناس والرباط من أجل التتويج باللقب تأهل أولمبيك اليوسفية للكرة الطائرة إلى مباريات السد، من أجل التنافس على نيل لقب بطولة القسم الممتاز للموسم الجاري. وإلى جانب الفريق اليوسفي، حسمت خمسة فرق أخرى في بطاقة المرور إلى الأدوار الختامية، فيما تتنافس الفرق الستة المتبقية من أجلأكمل القراءة »
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