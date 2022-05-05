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تعاون‭ ‬دولي‭ ‬لدعم‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب

منذ 9 دقائق
الاتفاقية‭ ‬تشكل‭ ‬فرصة‭ ‬لإدماج‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمقاولاتي‭   (‬خاص‭)‬
مخطط‭ ‬عمل‭ ‬لمساندة‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬لدور‭ ‬الشباب‭ ‬ومجال‭ ‬المقاولة‭ ‬والابتكار بعدما‭ ‬كان‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والجمعويون‭ ‬الشباب‭ ‬يطالبون‭ ‬بضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬اشتغال‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬واختصاصاتها‭ ‬لإحيائها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ورفع‭ ‬الجمود‭ ‬عنها،‭ ‬بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬أنشطتها‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬والغناء‭ ‬والأناشيد‭ ‬والرحلات‭ ‬الجماعية،‭ ‬مطالبين‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الحكومة‭أكمل القراءة »


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