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تعاون دولي لدعم قدرات الشباب
مخطط عمل لمساندة الجيل الجديد لدور الشباب ومجال المقاولة والابتكار بعدما كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والجمعويون الشباب يطالبون بضرورة إعادة النظر في آليات اشتغال دور الشباب واختصاصاتها لإحيائها من جديد ورفع الجمود عنها، بعدما أصبحت أنشطتها محصورة في المسرح والغناء والأناشيد والرحلات الجماعية، مطالبين وزارة الشباب في عهد الحكومةأكمل القراءة »
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