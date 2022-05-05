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الرياضة

تحد جديد لبركة

منذ 8 دقائق
يستعد السباح المغربي حسن بركة، للدخول في مغامرة جديدة، بالسباحة لمسافة 1000 متر، في القطب الشمالي بدون بذلة غطس، الشهر المقبل، في إطار رحلة استكشافية في النرويج. وذكر بيان عن المنظمين، أن المسابقة ستعرف مشاركة 16 رياضيا، يمثلون دول أمريكا وإيطاليا وفنلندا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا والتشيك وجنوب إفريقيا وبلغاريا وأستراليا.أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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