وطنية
شراكة بنصف مليار تسائل مجلس المحمدية
مكونات المعارضة تطالب بالانفتاح على باقي الأندية والرياضات أثار قرار مجلس المحمدية برمجة عقد شراكة مع فريق شباب المحمدية لكرة القدم، ضمن جدول أعمال دورة ماي، التي ستعقد اليوم (الخميس)، غضب المعارضة في المجلس، التي استبقت موعد الدورة، لتعقد لقاء مفتوحا مع الجمعيات الرياضية وهيآت المجتمع المدني، للتداول في الموضوع.أكمل القراءة »
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