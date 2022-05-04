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أسواق

المرضي: المتقاعد يؤدي فاتورة الإصلاح

منذ دقيقة واحدة
عضو المجلس الإداري طالب الدولة بتأدية متأخراتها لصندوق التقاعد أكد حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن حكومة بنكيران ضربت عرض الحائط بتقرير اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وقامت بتمرير “إصلاح مقياسي” حمل المنخرطين وحدهم العبء، بالزيادة في نسبة الاقتطاعات، ورفع سن الإحالة علىأكمل القراءة »


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