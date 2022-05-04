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استغلال رضع في قضية التازي

منذ 23 دقيقة
20 في المائة من كل تبرع للوسيطة واستبدال صورة وليد لابتزاز الأثرياء كشفت الأبحاث في ملف الاتجار بالبشر، الذي يواجه به المتهمون في ما بات يسمى “شبكة مصحة التازي”، عن حيل ماكرة للإيقاع بالأغنياء والميسورين في حبال الابتزاز لاستدرار عطفهم والوصول إلى تبرعاتهم المالية. كما أكدت التحريات أن الوسيطة المكلفةأكمل القراءة »


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منذ 23 دقيقة
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