الأولى
صفعة لمحترفي “الريع” بالقنيطرة
صدم سكان القنيطرة، الذين يعانون بسبب ندرة فضاءات الترفيه، والحدائق وساحات الألعاب والرياضة، بتحويل وعاء عقاري تابع لأراضي الجموع، متضمن في المخطط الإستراتيجي للقنيطرة، الممتد بين 2015 و2020، سبق أن دشنه جلالة الملك، إلى تجزئة سكنية. ويروج بقوة أن الوعاء نفسه، تم تعليق الاستفادة منه، ما شكل صدمة لبعض الأسماءأكمل القراءة »
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