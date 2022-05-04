الأولى
برنامج إنقاذ البيضاء بـ 40 مليارا
تحريك أموال مجمدة في فصول ميزانية التجهيز توفر ملايين الدراهم لإنجاز مشاريع عبأت الجماعة الحضرية للبيضاء غلافا استثماريا أوليا بقيمة 394 مليون درهم، أي ما يقارب 40 مليارا، لتنفيذ مشاريع ذات طابع استعجالي لا تقبل التأجيل، والوفاء بالتزامات مالية معطلة تجاه شركاء وشركات للتنمية المحلية. وقرر مجلس المدينة تحريك أموالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا