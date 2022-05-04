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البحث عن الحكامة
مجلس إداري بتركيبة ثلاثية وقرارات تهدف إلى تكريس النجاعة وضع الصندوق المغربي للتقاعد ورش الحكامة ضمن الأوراش ذات الأولوية في الإستراتيجية الخاصة بتحديث التسيير الإداري والتدبير المالي، لتعزز باقي أوراش الإصلاح الشمولي، التي يستعد لها الصندوق لمواجهة التحديات التي تهدده بالإفلاس. تلعب أجهزة الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، بمختلف مكوناتها دوراأكمل القراءة »
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