خاص
الجائحة أججت نار الفساد
الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تطالب بشفافية الصفقات وكشف هدايا كبار المسؤولين شارك محمد الراشيدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، بمجلس النواب، وقدم معطيات حول وضعية الفساد بالمغربأكمل القراءة »
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