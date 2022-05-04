حوادث
إيقاف سارق محل مجوهرات بالناظور
أسفر تدخل أمني نفذته فرقة الشرطة القضائية بالناظور، الخميس الماضي، عن إيقاف شخص، يبلغ من العمر 36 عاما يشتبه في تورطه في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات بقيسارية المدينة. وعلم من مصدر مطلع، أن مجموعة من العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية الإقليمية والولائية من بينهاأكمل القراءة »
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