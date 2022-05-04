حوادث
عيـد دمـوي بالجديـدة
جريمتا قتل تحملان طابع الانتقام والدرك يسابق الزمن لإيقاف الجناة اهتزت الجديدة على وقع جريمتي قتل بشعتين أفسدتا استعدادات عيد الفطر وحولتا فرحة حلوله إلى حزن وأسى، بعدما شهدت جماعتا مولاي عبد الله وأولاد رحمون واقعتي تصفية راح ضحيتهما شخصان لا يتجاوز عمرهما 35 سنة. وحسب مصادر “الصباح”، أنه بينماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا