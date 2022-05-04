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منذ دقيقتين
3 أسئلة إلى * علي لطفي < أجل هذا ما يتم الترويج له من قبل جهات حكومية ومسؤولي صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، وهذا ما أكدته وزيرة المالية في عرضها خلال ندوة نظمت بالبرلمان حول أنظمة التقاعد، لتهيىء الرأي العام والشغيلة بمشروع إصلاح جديد. وكالعادة، يتم تبرير القرار باللجوءأكمل القراءة »


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