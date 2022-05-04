حوادث
الصدفة تكشف قاتلي امرأة ووليدها
الجانيان رمياهما قبل 12 سنة ببئر بالرحامنة للتغطية عن سرقة فكت مصالح الدرك الملكي التابعة لابن كرير، ليلة العيد، لغز جريمة قتل مزدوجة وقعت قبل 12 سنة بأحد دواوير سيدي بوعثمان التابعة للرحامنة، باعتقال الفاعل الرئيسي وشريكه، واعترافهما بتفاصيل الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها امرأة في ريعان شبابها ووليدها البكرأكمل القراءة »
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