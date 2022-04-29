الأولى
إصلاح التقاعد… الصدمة الحتمية
اجتماعات لرئيس الحكومة من أجل إنقاذ الصناديق والتشاور حول سن المعاش والاقتطاعات كتبت جريدة “ليكونوميست” أن العرض الحكومي للشركاء الاجتماعيين، انخرط منذ عدة أسابيع في مفاوضات الحوار الاجتماعي، متسائلة هل حضرت في هذه الاجتماعات اقتراحات حول إعادة إصلاح أنظمة التقاعد؟ وقالت الصحيفة ذاتها، إن هذا الملف المستعجل شكل موضوع عدةأكمل القراءة »
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