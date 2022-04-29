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إفطار يعصف بتحالف البيضاء

منذ 33 ثانية
قاطع فريق الاستقلال، أحد المكونات الأربعة للتحالف الجماعي للبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، حفل الإفطار الذي دعت إليه العمدة، قبيل أيام من انعقاد ثاني دورة عادية في الولاية الحالية. وتوصل أعضاء مجلس المدينة، المجتمعون منذ الاثنين الماضي، في إطار اللجان الدائمة لدراسة والمصادقة على النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة ماي،أكمل القراءة »


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منذ 33 ثانية
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