حوادث
البرلماني الفايق باق في سجن بوركايز
استعطف هيأة الحكم للإفراج عنه بمبرر مرضه وقائمة المنتصبين طرفا مدنيا تزداد في ثاني جلسة رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء الماضي، للمرة الثانية ملتمس دفاع البرلماني التجمعي رشيد الفايق، بتسريحه بأي ضمانة قانونية ممكنة، ورغم استعطافه لها بمبرر معاناته أمراضا مزمنة وتدهور حالته الصحية والنفسيةأكمل القراءة »
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