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لقجع: رؤية جديدة للصفقات العمومية

منذ 26 ثانية
الوزير المكلف بالميزانية قال إن محاربة الفساد تتطلب شجاعة سياسية قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه إذا كانت محاربة الفساد والرشوة طموحا حاضرا في خطاب المسؤولين، وأيضا لدى المؤسسات الدولية، فإن ترجمة ذلك تقتضي مجموعة من الإجراءات والتشريعات الواضحة، وأيضا شجاعة سياسية. وبدا لقجع كأنه يوجه رسالة سياسيةأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية
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