fbpx
الأولى

محاكمة رئيس جماعة فبرك جرائم وهمية

منذ 22 ثانية
تنظر ابتدائية بركان، في 9 ماي المقبل، في قضية رئيس جماعة “رسلان”، التابعة لإقليم بركان، المتورط في فبركة جرائم وهمية والتشهير، وغيرها من التهم التي نجمت عن شريط فيديو انتشر على نطاق واسع، أطلق فيه المعني بالأمر العنان للسانه ليدلي بأقوال مست شرف الموظفين والموظفات، وامتدت إلى سكان الجماعة القرويةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة