الأولى
محاكمة رئيس جماعة فبرك جرائم وهمية
تنظر ابتدائية بركان، في 9 ماي المقبل، في قضية رئيس جماعة “رسلان”، التابعة لإقليم بركان، المتورط في فبركة جرائم وهمية والتشهير، وغيرها من التهم التي نجمت عن شريط فيديو انتشر على نطاق واسع، أطلق فيه المعني بالأمر العنان للسانه ليدلي بأقوال مست شرف الموظفين والموظفات، وامتدت إلى سكان الجماعة القرويةأكمل القراءة »
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