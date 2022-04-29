بانوراما
وصفات كراميلا
حلوى بدون بيض المقادير 150 غراما من السكر 125 غراما من الزبدة 150 غراما من الزيت 500 غرام من الدقيق 110 غرامات من الياغورت 8 غرامات من خميرة الحلويات 7 غرامات من الفانيلا القليل من الملح طريقة التحضير نضع في إناء كبير الزبدة ونضيف السكر والفانيلا والقليل من الملح ونمزج جيدا، ثم نضيف الزيت والياغورت والدقيق بالتدريج،أكمل القراءة »
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