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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ دقيقة واحدة
حلوى بدون بيض المقادير 150  غراما من السكر 125  غراما من الزبدة 150  غراما من الزيت 500  غرام من الدقيق 110  غرامات من الياغورت 8  غرامات من خميرة الحلويات 7  غرامات من الفانيلا القليل من الملح  طريقة التحضير  نضع في إناء كبير الزبدة ونضيف السكر والفانيلا والقليل من الملح ونمزج جيدا، ثم نضيف الزيت والياغورت والدقيق بالتدريج،أكمل القراءة »


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