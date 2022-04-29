fbpx
بانوراما

جولة في السوق: زيوت المائدة…”الدرويش مايطيبش”

منذ دقيقة واحدة
أثمنة صاروخية وغير مسبوقة واكتفاء المستهلك باقتناء قنينة اللتر الواحد لـ”الديباناج” “دير كما دار جارك ولا حول باب دارك”، حكمة عمل بمضمونها تجار زيوت المائدة بالبيضاء، الذين اختاروا السير على منوال زملائهم باعة الخضر والفواكه والسمك، باستغلال موجة ارتفاع الأسعار الحالية، للزيادة في ثمن المنتوجات المعروضة بحجة أنها غالية منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة