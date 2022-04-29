بانوراما
جولة في السوق: زيوت المائدة…”الدرويش مايطيبش”
أثمنة صاروخية وغير مسبوقة واكتفاء المستهلك باقتناء قنينة اللتر الواحد لـ”الديباناج” “دير كما دار جارك ولا حول باب دارك”، حكمة عمل بمضمونها تجار زيوت المائدة بالبيضاء، الذين اختاروا السير على منوال زملائهم باعة الخضر والفواكه والسمك، باستغلال موجة ارتفاع الأسعار الحالية، للزيادة في ثمن المنتوجات المعروضة بحجة أنها غالية منأكمل القراءة »
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