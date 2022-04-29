حوادث
كاميرا صدرية تطيح بشرطي و”بزناس”
أظهرته وهو يتسلم مبلغا ماليا للتغاضي عن مخالفة سائق تبين أنه مروج مخدرات مبحوث عنه أطاحت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، بمقدم شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بوادي زم، في قضية تتعلق بالرشوة مقابل الامتناع عن القيام بواجب من واجباته المهنية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف الموظف الأمني يأتيأكمل القراءة »
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