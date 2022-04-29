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الداخلية تمنع تعدد كراء “الكريمات”
شرعت مختلف الأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم والولايات على الصعيد الوطني، منذ الاثنين الماضي، في عدم قبول طلبات كراء مأذونيات استغلال سيارات أجرة من قبل شخص واحد، وألزمت استفادة المهني من كراء “كريمة” واحدة، شريطة توفره على رخصة الثقة لقيادة سيارات الأجرة، وفي حال رغبته في أكثر ما عليه سوى تأسيسأكمل القراءة »
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