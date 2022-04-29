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حوادث

الحبس لمروج “قرقوبي” بالعرائش

منذ 13 ثانية
أحالت مصالح الأمن الوطني بالعرائش، الثلاثاء الماضي، شخصا من ذوي السوابق متورطا في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي أمر بوضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي في انتظار عرضه على أنظار الغرفة التلبسية الابتدائية لمحاكمته طبقا للتهم المنسوبةأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية
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