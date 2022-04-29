fbpx
حوادث

18 سنة لقاتل صديقه ببركان

منذ 16 ثانية
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، أخيرا، القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في حق شاب بمعاقبته بالسجن مع تخفيضه إلى ثماني عشرة سنة بعد تمتيعه بظروف التخفيف عملا بالفصول146 و142 من القانون الجنائي، من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، مع سبقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة