حوادث
18 سنة لقاتل صديقه ببركان
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، أخيرا، القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في حق شاب بمعاقبته بالسجن مع تخفيضه إلى ثماني عشرة سنة بعد تمتيعه بظروف التخفيف عملا بالفصول146 و142 من القانون الجنائي، من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، مع سبقأكمل القراءة »
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