الأولى
تحت الدف
يسود غضب ساطع بعدما أطلق إدريس لشكر سراح أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي وصلت تشكيلته إلى نحو 39 عضوا، في سابقة لم يشهد لها حزب الشهداء مثيلا. ومازال أبناء الحزب الشرعيون يتهامسون ويتساءلون عن السر الذي جعل “با دريس” يغرق المكتب السياسي بكل هذا الكم الهائل من الأسماء، ضمنهاأكمل القراءة »
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