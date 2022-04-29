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بانوراما

أول وكيلة بالمحكمة المدنية

منذ 10 ثواني
مسار قاضية 4 أسست رفقة قاضيات جمعية تهدف إلى مقاربة النوع الاجتماعي داخل الجسم القضائي لا يختلف اثنان على أن المرأة المغربية، والقاضية على وجه الخصوص، استطاعت أن تنزع حقوقها من يدي زميلها الرجل وقاسمته المسؤولية عائشة الناصري، المستشارة الحالية بمحكمة النقض، والعضو السابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مثال للمرأةأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني
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