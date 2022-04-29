بانوراما
معركة أدرار وتحول العلاقة مع الإسبان
بنسعيد…أوراق المقاومة 5 حسابات جيش التحرير كانت تقضي بمواجهة الفرنسيين أولا ثم الوصول مع الإسبان إلى حل شكل الاعتراف الإسباني الأخير بجدية مقترح الحكم الذاتي، واعتباره الحل الوحيد لطي نزاع ملف الصحراء، تحولا عميقا في العلاقات بين البلدين الجارين، بالنظر إلى المسؤولية التاريخية لمدريد، باعتبارها البلد المستعمر سابقا للصحراء. ويمثلأكمل القراءة »
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