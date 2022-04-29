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الصباح الفني

الدوزي‭ ‬يغني‭ “‬مستحيل‭”‬

منذ 33 ثانية
حفيظ‭ ‬الدوزي‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
يضع‭ ‬حفيظ‭ ‬الدوزي‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬طرح‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأغنية‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬مستحيل‭”.‬ ‭ ‬وصور‭ ‬الدوزي‭ ‬أغنيته‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بنشر،‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬أرفقها‭ ‬بتعليق‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬مستحيل‭… ‬قريبا‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الترويج‭ ‬للعمل‭ ‬الجديد،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭أكمل القراءة »


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