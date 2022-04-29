الصباح الفني
الدوزي يغني “مستحيل”
يضع حفيظ الدوزي اللمسات الأخيرة قبل طرح أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “مستحيل”. وصور الدوزي أغنيته على طريقة فيديو كليب، علما أنه اكتفى بنشر، صورة له على صفحته الرسمية على “إنستغرام” أرفقها بتعليق جاء فيه “مستحيل… قريبا”، وذلك في إطار الترويج للعمل الجديد، دون أن يكشفأكمل القراءة »
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