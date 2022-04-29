اذاعة وتلفزيون
“لفلوكة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، بعد الإفطار ، على موعد مع أحداث سلسلة “لفلوكة”، من إخراج إلهام العلمي. وتدور أحداث سلسلة “لفلوكة” حول شاب يدعى البشير يبلغ من العمر 30 سنة، لم يعش حياة مدللة رغم أنه وحيد والديه، ميلود وفاطنة. وسيصر ميلود، المهووس بجمع المال، على أن يتولىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا