اذاعة وتلفزيون
سلمى رشيد و”كلام الناس”
حلت الفنانة سلمى رشيد ضيفة على برنامج “كلام الناس”، الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر”، إذ تقاسمت مع متابعي صفحتها الرسمية “إنستغرام” صورا من كواليس تحضيرها للمشاركة فيه. ونشرت سلمى رشيد صورة أثناء تصفيف شعرها، كما اختارت أن تكون إطلالتها بالقفطان المغربي الأصيل، وذلك في البرنامج الذي يعرفأكمل القراءة »
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